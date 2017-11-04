Liverpool'lu futbolcuların evine balyozlu saldırı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un oyuncuları Dejan Lovren ve Sadio Mane'nin evine maskeli kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Lovren'in evinin bahçe kapısını balyozla kırmaya çalışan saldırganlar, çığlık sesleri üzerine olay yerinden kaçtı.

Sözcü'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da forma giyen Dejan Lovren’in son günlerdeki sıkıntılarına bir yenisi daha eklendi.

Geçen haftalarda oynadıkları Tottenham maçındaki kötü performansı nedeniyle hocası Jurgen Klopp tarafından eleştirilen Lovren, daha sonra ailesinin ölüm tehdidi aldığını açıklamıştı.

Klopp’un kendisini eleştiren sözlerinin ardından sosyal medya hesaplarından Liverpool ibarelerini kaldıran Lovren’in oturduğu eve iki kişi saldırı düzenledi.

Yüzleri maskeli iki kişi Lovren’in kaldığı evin kapısının önüne gelerek balyozla cam kapının bir kısmını kırdı. O sırada bir kadının çığlık atmasıyla maskeli saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Öte yandan saldırıdan 15 dakika sonra olay yerin gelen polis ekipleri, bir başka Liverpool oyuncusu Sadio Mane’nin evine de saldırı yapıldığını belirtti.

Bir polis memuru, “İkinci olayda herhangi bir hırsızlık var mı bilinmiyor. Soruşturma çok yeni ama şüphelilerin bir arabayla kaçtığı düşünülüyor” dedi.