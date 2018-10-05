Liverpool'dan Endonezya'ya yardım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynadıkları maçta giydikleri formaları Endonezya'ya bağışlayacak.
Geçtiğimiz haftalarda Endonezya'da şiddetli deprem ve tsunami meydana gelmişti. Gerçekleşen doğal afette 1000'den fazla insanın yaşımını yitirdiği açıklanmıştı.
Yaşanan bu doğal afete kayıtsız kalmayan Liverpool takım yönetimi, Şampiyonlar Ligi C Grubunun 2.hafta maçında deplasmanda Napoli ile oynadıkları maçta giydikleri formaları, takım oyuncularına imzalatarak Endonezya'daki doğal afetten kurtulan insanlara bağışlayacağını açıkladı.
Liverpool yönetimi, bu jest ile hayatta kalan insanların morallerini yükseltmek istiyor.