Liverpool ve Manchester United, Ozan Kabak için yarışıyor

Almanya Bundesliga’da Schalke 04’te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ı, İngiliz devleri Liverpool ve Manchester United istiyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre Schalke 04’ün, 20 yaşındaki stoper için istediği rakam belli oldu. Liverpool’un bir süredir peşinde olduğu Ozan Kabak için Schalke 04, sezon başında istediği 40 milyon pound’luk talebini düşürdü. Manchester United’ın da devreye girmesine rağmen Alman ekibi, Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı sezon başında 40 milyon pound istediği Ozan Kabak’ın bonservis bedelini, 25 milyon pound’a indirdi.

Ozan Kabak’a Liverpool ve Manchester United ile birlikte Leipzig’in de talip olduğu belirtiliyor.