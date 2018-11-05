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Spor
BBC Türkçe

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın Mısır'daki heykeli tartışma yarattı

İngiltere Premier ligi takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın ülkesi Mısır'da yapılan heykeli tartışma konusu oldu. Heykelin Salah'tan çok şarkıcı Leo Sayer ya da Home Alone (Evde Tek Başına) filmindeki hırsız karakteri Marv'a benzediği öne sürüldü.

05 Kasım 2018 16:17

İngiltere Premier ligi takımlarından Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın ülkesi Mısır'da yapılan heykeli tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada yer alan yorumlarda, Şarm eş-Şeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu'nda sergilenmeye başlanan heykelin Salah'tan çok şarkıcı Leo Sayer ya da Home Alone (Evde Tek Başına) filmindeki hırsız karakteri Marv'a benzediği öne sürdü.

Salah'ın gol attıktan sonraki sevinme hareketini yansıtan heykelin sergilendiği merkezi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi dahil binlerce kişi ziyaret etti.

https://twitter.com/MoSalahFacts/status/1059130221197176832

'Mükemmellik simgesi'

Heykeltraş Mai Abdallah, Salah'ın bir "mükemmellik simgesi" olduğunu söyledi.

https://twitter.com/utdsupreme/status/1059121882035830784

26 yaşındaki Salah geçen sezon, 5 senelik sözleşme imzaladığı Liverpool'daki ilk yılında 36 maçta 32 gol atmıştı.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun geçen yıl Madeira havalimanında açılan büstü de sosyal medyada olumsuz eleştiriler almıştı.

Büstün heykeltraşı Emanuel Jorge da Silva Santos eleştiriler nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

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