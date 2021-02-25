Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in babası boğularak öldü!

Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in babası Jose Becker, yazlık evinin yakınlarındaki bir gölde boğularak hayatını kaybetti.

Rincao do Inferno yakınlarındaki bir baraj gölünde yüzen 57 yaşındaki Becker'in 24 Şubat Çarşamba günü yerel saatle 17.00'de kaybolduğu ihbarı yapıldı. ESPN Brezilya'ya yapılan açıklamaya göre ise kötü haber gece saatlerinde geldi. Arama ekipleri Jose Becker'in cansız bedeninin 23.59'da bulunduğunu aktardılar.

Alisson'un kendisi gibi kaleci olan kardeşi Muriel ile birlikte formasını giydiği Internacional, "Eski kalecilerimiz Alisson ve Muriel'in babası Jose Agostinho Becker'in vefat haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" mesajını yayımladı.