Liverpool teknik direktörü Klopp'tan Ballon d'Or oylamasına tepki

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Mohamed Salah'ın Ballon d'Or oylamasında 7. sırada yer almasını eleştirdi. Ödülü kazanmanın zorluğuna vurgu yapan Klopp, "Salah kesinlikle daha yukarıda yer almalıydı" dedi.

2021 Ballon d'Or ödülünü Arjantinli süper star Lionel Messi kazandı. Messi bu ödülü yedinci kez kazanarak kendisine ait rekoru da geliştirdi.

Oylamada Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ise yedinci sırayı aldı.

Basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Salah'ın oylamayı yedinci sırada tamamlamasıyla ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

"Kararı vermek benim elimde değil" diyen Klopp, "Ballon d'Or oylamasını gazeteciler yapmıyor mu? O zaman bana sormayın, bu sizin suçunuz." dedi.

Alman çalıştırıcı, soruyu soran gazeteciye "Eğer Salah'ın daha yukarıda olması gerektiğine inanıyorsan, meslektaşlarını buna ikna etmelisin." ifadesini kullandı.

Messi'nin kariyeriyle ödülü hak ettiğini de belirten Klopp, "Ballon d'Or'u kazanmak kolay değil. Ama Salah kesinlikle daha yukarıda olmalıydı." şeklinde konuştu.

Mohamed Salah bu sezon Premier Lig'de çıktığı 13 maçta 11 gol atarak Liverpool'un şampiyonluk favorileri arasında yer almasında büyük rol oyuyor.