Liverpool teknik direktörü Klopp: Ozan, Manchester City maçında oynayabilir

Premier Lig takımlarından Liverpool, Schalke'den milli futbolcu Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonu ile kiralarken genç futbolcunun imzası, İngiltere'de en çok konuşulan transferlerden biri oldu. Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Ozan Kabak'ın Liverpool formasını ilk kez Manchester City karşısında giyebileceğini belirtildi.

Son haftalarda Premier Lig'de kötü sonuçlar alan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, Ozan Kabak'ın ilk kez zorlu Manchester City maçında forma giyebileceğini belirtti.

7 şubatta oynanacak maçta Ozan Kabak ile Fabinho'nun savunma tandemini oluşturması bekleniyor.

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