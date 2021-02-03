Ozan Kabak ilk maçına Manchester City karşısında çıkabilir

Premier Lig takımlarından Liverpool, Schalke'den milli futbolcu Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonu ile kiralarken genç futbolcunun imzası, İngiltere'de en çok konuşulan transferlerden biri oldu. Ozan Kabak'ın Liverpool formasını ilk kez Manchester City karşısında giyebileceği belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Ozan Kabak hakkında bir değerlendirme yazısı yazarken futbolcunun öne çıkan özelliklerini okuyucularına aktardı. Ozan için 'B+' notunu veren gazete, Ozan'ın ikili mücadeleler, topla buluşma, top uzaklaştırma gibi konularda oldukça iyi olduğunu belirtti.

Ozan'ın Schalke'den eski teknik direktörü David Wagner'in Jürgen Klopp ile yakın arkadaş olduğu ve Wagner'in Ozan için referans olduğunun da altı çizildi.

Liverpool'un istediği tarzda bir oyuncu

Sky Sports ise Ozan Kabak transferi için ''Liverpool çok zekice bir transfer yaptı. Ozan gibi genç ve potansiyelli bir defans oyuncusunu çok ucuza kiraladı, eğer beğenmeleri halinde bonservisini de satın alacaklar. Ozan, fiziksel olarak güçlü, agresif, hava toplarında etkili bir stoper. Liverpool'un ihtiyacı olan bir futbolcuydu'' sözlerini kullandı.

İlk maç Manchester City

Öte yandan Ozan Kabak'ın Liverpool'daki ilk maçının Manchester City'e karşı olması bekleniyor. Dail Mail, 7 Şubat'ta Liverpool ile Manchester City arasında oynanacak dev maçın muhtemel 11'lerini yazarken Liverpool savunma hattının Ozan Kabak - Fabinho şeklinde olacağını belirtti.