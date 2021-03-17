Liverpool sonrası LeBron James'ten yeni yatırım

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Boston Red Sox'un hissedarlarından biri oldu.

LeBron James yatırım yelpazesini genişletmeye devam ediyor. 2011 yılında Liverpool'un %2'lik hissesini satın alan yıldız oyuncu, Fenway Sports Group'a (FSG) katıldı ve bu çatı altında Boston Red Sox’ın büyük ortaklarından biri oldu.

James ve iş ortağı Maverick Carter'ın yatırımlarını büyütmesiyle, ikili FSG tarihindeki ilk siyahi yatırımcılar oldu. Üç farklı takımla dört NBA şampiyonluğu kazanan James, FSG'nin küresel erişimini artırması bekleniyor.

Öte yandan RedBird Capital Partners'tan 750 milyon dolar'lık yatırım alan FSG, Liverpool ve Red Sox'u güçlendirmek için bu yatırımları kullanması öngörülüyor.

Liverpool geçen sezon Premier League'i kazanırken, Red Sox 2018'de World Series'i kazandıktan bir kez daha Major League Baseball'da rekabetçi bir güç haline gelmek için yeniden inşa ediliyor. 17. kez NBA All-Star seçilen efsanevi oyuncu, bir gün bir NBA takımına sahip olmayı da düşünüyor ancak kurallar gereği aktif oyuncuların bunu yapması yasak. Bu yıl 37 yaşına girecek olan James emeklilik hakkında henüz bir açıklama yapmadı.