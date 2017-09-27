Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete hasret

Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda mücadele eden Liverpool, Rusya deplasmanında Spartak Moskova ile berabere kaldı. Rus ekibinin golü 23. dakikada Fernando’dan gelirken, Liverpool cevabı 31’de Philippe Coutinho’nun golüyle verdi ve skoru belirledi.

Gruptaki ilk karşılaşmasında evinde Sevilla ile 2-2 berabere kalan Liverpool, bu sonuçla 4 puanlı lider Sevilla’nın ardından 2 puan ile 2. sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Sevilla, Wissam Ben Yedder’in hat-trick yaptığı karşılaşmada Maribor’u 3-0 mağlup etti.