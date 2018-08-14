Liverpool, Salah'ı polise ihbar etti

İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Liverpool, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın direksiyon başında cep telefonu kullanırken çekilen görüntülerini polise teslim ettiğini açıkladı.

Merseyside Polisi'nden yapılan açıklamada da, "videonun ilgili birime yönlendirildiği" belirtildi.

İngiltere yasalarına göre araba, motosiklet ya da bisiklet sürerken cep telefonu kullanan kişilere 3 ceza puanı ve 60 sterlin (yaklaşık 500 TL) para cezası veriliyor.

Konu mahkemeye taşınırsa ceza 1000 sterline kadar çıkabiliyor ve sürücünün ehliyetine el konuluyor.

12 puanı dolduran sürücüler genellikle 3 yıl araç kullanmaktan men ediliyor. Ancak mahkemeler, özel koşullarda cezanın uygulanmasını erteleyebiliyor.

Liverpool'un bu görüntüleri polise Salah ile konuştuktan sonra polise verdiği belirtiliyor.

Kulübün daha sonra Salah hakkında disiplin soruşturması başlatabileceği söyleniyor.