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Spor

Liverpool puanı son 15 dakikada yediği 3 golle kaptırdı

Zirve mücadelesi veren Liverpool bu mağlubiyetle 3. sıraya geriledi

04 Aralık 2016 23:37

İngiltere Premier Ligi'nin 14. haftasında Liverpool, Bournemouth deplasmanda son 15 dakikasına 3-1 öne girdiği maçı 4-3 kaybetti.

Manchester City’nin kaybettiği, Arsenal ile Chelsea’nin kazandığı haftada kayıp yaşamak istemeyen Liverpool, 20’da Mane ve 22. dakikada Origi’nin golleriyle 2-0 öne geçti. Bournemouth 56. dakikada penaltıdan Wilson ile durumu 2-1’e getirdi. Emre Can 64. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.

Liverpool galibiyet için dakikaların geçmesini beklerken, Bournemouth büyük sürprize imza attı.

76. dakikada Fraser fitili ateşleyerek farkı yeniden bire indirdi: 3-2. Steve Cook ise 3 dakika sonra skoru 3-3’e getiren golü kaydetti. Harika maça son noktayı ise Chelsea’den kiralanan Nathan Ake koydu! Genç stoper uzatma anlarında attığı golle Bournemouth’u 4-3 öne geçirdi.

Bu sonuçla Bournemouth 18 puanla 10. sıraya yükselirken, Liverpool 30 puanla 3. sıraya geriledi.

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