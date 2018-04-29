Liverpool oyuncusu Mohamed Salah: Futbol tarihine geçen Mısırlı

Mohamed Salah geçen Pazar günü Profesyonel Futbol Oyuncuları Birliği'nin Yılın Futbolcusu ödülünü aldıktan sadece iki gün sonra Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu Şampiyonlar Ligi arenasında gösterdi.

Mısırlı oyuncu, Anfield'da Roma karşısındaki unutulmaz gecede, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin ilk maçında iki gol attı, iki gol de attırdı.

Salah Liverpool formasıyla çıktığı 47 maçta 43 gol attı. Bu sicil, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar gibi futbolun en seçkin golcülerine hiç uzak değil.

Ve şimdi de, dünyanın en prestijli futbol ödülü Altın Top'un Salah'a verilmesi çağrıları yapılıyor.

Galler milli takımının eski orta saha oyuncusu Robbie Savage, BBC'nin canlı yayınında Salah ikinci golü attıktan sonra "Altın Top'u Salah'a vermeleri gerekiyor. Hak ediyor. Yılın oyuncusu bir tarafa, Altın Top'un verilmesi gerek" dedi.

1996'da ödüle aday gösterilen Liverpool'un eski golcüsü Robbie Fowler da Salah'ı "olağanüstü bir oyuncu" diye tanımladı.

Fowler "Maçtan önce hep ondan bahsediyorduk. Salah büyük maçların oyuncusu" diye de ekledi.

Ve bu büyük maçlar da ufukta. Liverpool 5-2'lik avantajlı skorla çıkacağı Roma'daki maçta işi bitirebilirse, Kiev'de Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

Salah sadece haftalar sonra da Rusya'daki Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile yine dünya sahnesine çıkacak.

Real Madrid forveti Ronaldo, Barcelona'nın başlıca oyuncularından Messi ve Paris St-Germain'in golcüsü Neymar çoğu kişi tarafından dünyanın en iyi üç futbolcusu olarak görülüyor. Peki bu üç oyuncunun performansları Salah'la kıyaslanınca şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: