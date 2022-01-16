Liverpool, Mohamed Salah'ın yeni maaş talebini kabul etmedi

Liverpool, yeni sözleşme görüşmelerinde Mohamed Salah'ın haftalık 400 bin Sterlin'lik maaş talebini kabul etmedi.

Mohamed Salah ile kulübü Liverpool arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri çıkmaza girdi. Kırmızılar'a 2017 yılında Roma'dan katılan Mısırlı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2023'de sona eriyor. Liverpool formasıyla rekorlara imza atan Mohamed Salah takımın etkili hücum silahlarından biri. İngiliz ekibi, oyuncunun takımda kalmasını istiyor ancak bazı şartlar durumu çıkmaza sokuyor.

Haftalık 400 bin Sterlin istedi

Mirror'un haberine göre; Liverpool, Mohamed Salah'ın haftalık 400 bin sSterlin'lik maaş talebini kabul etmekte isteksiz duruyor.

Kırmızılar'ın Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için daha fazla maliyet harcaması gerekecek. Bunu bilen Mısırlı yıldız ise haftalık 400 bin Sterlin'de ısrarcı.

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan haftalık 500 bin Sterlin kazanıyor. Kevin De Bruyne geçen yıl Manchester City ile haftada 400 bin Sterlin'lik bir anlaşma imzaladı. Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa, Merseyside ekibiyle yaptığı görüşmelerde bu rakamları ön plana çıkarıyor. Ancak kulübün şimdilik yanıtı 'hayır' oldu.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mohamed Salah'ın sözleşme görüşmeleriyle ilgili, "Salah kalmak istiyor ama bir de menajeri var..." ifadelerini kullanmıştı.