Liverpool, Manchester City'i rahat geçti

Liverpool - Manchester City: 3-0

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool kendi sahasında Manchester City\'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Anfield Road\'ta oynanan müsabakaya oldukça etkili başlayan ev sahibi ekip, 12\'nci dakikada sezonun flaş isimlerinden Mohamed Salah\'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 20\'nci dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ile farkı 2\'ye çıkartan Liverpool, 31\'inci dakikada Sadio Mane ile skoru 3-0\'a getirdi. İlk yarı Liverpool\'un 3-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki ekip de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadele ev sahibi ekibin 3-0\'lık galibiyeti ile noktalandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45\'te Etihad Stadyumu\'nda oynanacak.