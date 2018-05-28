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Spor

Liverpool kalecisi Loris Karius ölüm tehditleri alıyor

Bitiş düdüğü sonrası 24 yaşındaki genç kaleci göz yaşlarını tutamamıştı

28 Mayıs 2018 14:21

Şampiyonlar Ligi finalinde yediği gollerle gündem olan Liverpool kalecisi Loris Karius'un ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Liverpool şehrinin Merseyside Emniyeti'nin açıkladığı bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği ve Liverpool'un 3-1 mağlubiyetilye sonuçlanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından kırmızı beyazlı ekibin Alman file bekçisi Loris Karius ve ailesinin 'ciddiye alınacak nitelikte' ölüm tehditleri alıyor.

Emniyet ekipleri özellikle sosyal medyada çok fazla tehdit içerikli mesajın yer aldığını belirterek bu mesajları son derece ciddiye aldığını ifade ederek soruşturma başlatılacağını belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan final maçında Loris Kairus, eliyle oyunu başlatmaya çalışırken topu Real Madrid'li Karim Benzema'ya göndermiş ve takımı bu hatanın ardından ilk golü yemişti.

Bitiş düdüğü sonrası 24 yaşındaki genç kaleci göz yaşlarını tutamamış ve ertesi gün de tüm Liverpool taraftarından defalarca kez özür dilemişti.

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