Liverpool kalecisi Karius ölüm tehditleri alıyor

Cumartesi akşamı oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle gündem olan Liverpool kalecisi Loris Karius'un ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Merseyside Emniyeti, Liverpool'un Real Madrid karşısında 3 -1 mağlup olduğu final maçının ardından, hem Alman kaleci Karius'un hem de ailesinin ciddiye alınacak türden ölüm tehditleri aldığını söylüyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan final maçının bitiş düşüğü çaldıktan sonra kaleci Karius gözyaşlarını tutamamış ve tüm Liverpool taraftarlarından özür dilediğini söylemişti.

Merseyside Emniyeti ise özellikle sosyal medyadan gelen tehditler üzerine "Bu tür sosyal medya paylaşımlarını son derece ciddiye alıyoruz" açıklamasını yaptı.

Emniyet açıklamasında ayrıca tehdide varan sosyal medya paylaşımlarının soruşturulacağı ifade edildi.

Final maçında Karius, eliyle oyunu başlatmaya çalışırken topu Real Madridli Karim Benzema'nın ayağına yuvarlamış ve takımı bu hatanın ardından 1 - 0 geriye düşmüştü.

Karius ardından bir büyük kaleci hatası daha yaparak Real Madrid'in kupayı kaldırmasının önünü açmıştı.

Karius, Pazar günü sosyal medyada özür dilemiş ve "Takım arkadaşlarımdan, taraftarlardan ve kulüpten defalarca özür diliyorum" demişti.