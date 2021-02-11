Liverpool, Harvey Elliott davasını kaybetti; Fulham'a rekor tazminat ödenecek

Fulham altyapısından yetişen ve 2019 yazında Liverpool'un kadrosuna kattığı Harvey Elliott davası sonuçlandı. Mahkeme Liverpool'u haksız bularak, Fulham'a rekor bir tazminat ödemesine karar verdi.

Fulham, 2019 yazında yetiştirme bedeliyle Liverpool'a transfer olan Harvey Elliott için açtığı davayı kazandı.

Fulham'dan 2003 doğumlu Harvey Elliot'ı kadrosuna katan Liverpool, 17 yaşındaki genç için Londra ekibine rekor bir ödeme yapacak.

Liverpool, Fulham'a tazminat olarak 1.2 milyon sterlin ödeme yapacak.