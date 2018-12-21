Liverpool efsanesinden Pochettino'ya çağrı: Manchester United'a gitmeli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un efsane futbolcusu Jamie Carragher, Tottenham menajeri Mauricio Pochettino'ya Manchester United'a gitmesi gerektiğini söyledi.

Goal'ün haberine göre, The Telegraph' taki yazısında Mauricio Pochettino'ya seslenen Jamie Carragher, "Pochettino'ya United menajerliği teklif edildiyse bu görevi almalı. Tottenham'ı yarı yolda bırakmak zor olacaktır. Onlar için üzgünüm, ama Pochettino'nun gideceği takım Premier Lig'deki büyüklerden biri" ifadelerini kullandı.

"Tottenham, Manchester United kadar büyük değil, asla olamaz"

"Pochettino'nun neden United'a gitmemesi gerektiğine dair bazı argümanlar okuyorum" diyen Carragher, "Bunların gerçekleri öğrenmek için yardıma ihtiyaçları var galiba. Bunları, Tottenham'a saygısızlık yapmak için yazmıyorum. Yeni stadyumlarının ne kadar muhteşem olduğu, taraftarların o stadyumu tıklım tıklım dolduracakları önemli değil. Bu sezon şampiyon olmaları ya da birkaç sezon şampiyon olmaları da önemli değil. Tottenham, United değil, olamaz. Asla, United kadar büyük olamayacaklar" yorumunu yaptı.

Pochettino'nun United'daki bütçeyle inanılmaz işler başaracağını söyleyen Carragher, "4.5 yılda Tottenham'da nasıl başarılı bir yapı inşa ettiğine bakın. Kuzey Londra'da zeki bir yönetim sergiledi ve çok akılcı transferler yaptı" şeklinde görüş belirtti.