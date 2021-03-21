Liverpool'dan sürpriz hamle: 9 aydır kulüpsüz olan Ezequiel Garay için girişimler başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon başından beri problem yaşadığı stoper bölgesi için Temmuz ayında Valencia'dan ayrılan Ezequiel Garay'ı kadrosuna katmak istiyor.

Virgil van Dijk, Joel Matip ve Joe Gomez gibi isimleri sakatlığa kurban veren Liverpool, Ocak ayında Ozan Kabak ve Ben Davies transferleriyle savunmasını güçlendirmişti. Jürgen Klopp, kadrodaki savunma derinliğini artırmak için Ezequiel Garay'ı gündemine aldı.

Express'te yer alan habere göre Liverpool, Temmuz ayından bu yana kulüpsüz durumdaki Ezequiel Garay'ı yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Savunma rotasyonuna Arjantinli oyuncuyu eklemek isteyen Liverpool, Ocak ayında da oyuncuyla görüştü ancak yapılan stoper transferleri nedeniyle bu hamle askıya alındı.

Zaman zaman Süper Lig ekipleriyle de adı geçen Garay, 2020'nin Temmuz ayında Valencia'dan ayrılmıştı. Kariyerinde Real Madrid, Benfica ve Zenit gibi kulüplerin formasını da giyen 34 yaşındaki futbolcu 32 kez de Arjantin Milli Takımı forması giydi.