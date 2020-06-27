Liverpool'dan sosyal mesafe uyarılarını dikkate almayan taraftarlarına fırça!

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30 yıllık aradan sonra bu perşembe günü İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 2 gündür devam eden kutlamalar sırasında yetkililerin sosyal mesafe uyarılarını dikkate almayan taraftarlarına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hafta boyunca Liverpool Futbol Kulübü, Merseyside Polisi, Liverpool Şehir Konseyi ve taraftar grubu Spirit of Shankly, bulunduğumuz bölgenin Covid-19'dan ciddi biçimde etkilenmeye devam ettiğini hatırlatarak takımımızın şampiyonluğunun güvenli bir şekilde kutlanılmasını talep etti" denildi.

Açıklamanın devamında cuma günü Pier Head'de binlerce kişinin toplandığını ve bazı kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadığını ifade eden Liverpool, "Şehrimiz bir kamu sağlığı krizinin ortasında, bu davranışlar kabul edilemez" sözleriyle uyarılara uymayan taraftarlarına tepki gösterdi.

Liverpool Futbol Kulübü, ikinci dalganın önlenmesi için herkesin beraber çalışması gerektiğini ifade etti.

Britanya'da da birçok ülkede olduğu gibi Koronavirüs salgını gerekçesiyle karşılaşmalar seyircisiz oynanıyor. Kulüp, mevcut yasaklar sebebiyle resmi bir tören düzenleyemiyor. Yapılan açıklamada, şartlar elverdiğinde kulübün resmi bir geçit töreni düzenleyeceği belirtildi.

Liverpool taraftarları şampiyonluk kutlamalarına dün akşam da devam etmişti ve atılan havai fişekler sonucu tarihi Liver Binası'nın balkonunda yangın çıkmıştı. Polise, pazar gününe kadar şehirde iki kişiden kalabalık grupları dağıtma hakkı verildi.