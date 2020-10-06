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Spor

Liverpool'da Thiago ve Mane'nin ardından Shaqiri de Koronavirüs'e yakalandı

06 Ekim 2020 15:19

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı.

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde Koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.

İki yıldır Liverpool forması giyen Shaqiri, kırmızı-beyazlı formayla 42 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.

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