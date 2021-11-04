Liverpool'da sakatlık kabûsu sürüyor

Liverpool'da sakatlar kervanına son olarak Robeto Firmino katıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk eden Liverpool'da oyuna sonradan dahil olan Roberto Firmino, sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Firmino'nun hamstring problemi olduğunu söyledi. Bu sezon bir kez daha hamstring problemi yaşayan Brezilyalı forvet, yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalmıştı. Firmino'nun durumu yapılacak testlerden sonra belirli olacakken, bu hafta sonu West Ham United deplasmanında olmayacağı ise neredeyse kesin.

Liverpool'da ayrıca James Milner, Naby Keita, Harvey Elliott, Joe Gomez ve Curtis Jones da sakatlıkları sebebi ile takımla beraber değil.

Atletico Madrid karşısında 46'da oyuna girip 78'de sakalandığı için yerini Divock Origi'ye bırakmak zorunda kalan Firmino, bu sezon Liverpool forması ile 11 maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı.