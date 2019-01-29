Liverpool'da kırmızı alarm

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, Leicester City ile evinde oynanacağı maça sorunlu hazırlanıyor.

Kırmızıların savunmadaki en büyük güvencesi Virgil van Dijk'ın hastalığı nedeniyle Leicester karşısında sahaya çıkması zor görünüyor. Van Dijk, Dubai'deki kısa süreli kamptan bu yana takım antrenmanlarına katılamadı.

Sağ bek Trent Alexander-Arnold ve stoper Dejan Lovren'in de sakatlıkları henüz tam olarak geçmedi. 2 oyuncunun durumu da maç saatinde belli olacak.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un, son Crystal Palace maçında Alexander-Arnold'un yerinde oynattığı James Milner da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Klopp ayrıca, uzun süreli sakatlığı süren Joe Gomez'den de yararlanamayacak.