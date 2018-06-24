Liverpool, Asensio için gözünü kararttı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Real Madrid forması giyen Marco Asensio için astronomik bir teklifte bulundu.

İspanyol El Mundo Deportivo'da yer alan haberde kırmızı beyazlı ekibin özellikle bu sezonun son bölümünde iyi bir performans ortaya koyan oyuncu için 180 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. İspanyol devinin, İngiliz kulübünden gelen bu cazip teklifi değerlendirmeye aldığı bildirilirken, yeni teknik direktör Julen Lopetegui'nin son sözü söyleyecek isim olduğu kaydedildi. Los galacticos ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Marco Asensio'nun serbest kalma bedeli ise 700 milyon Euro.