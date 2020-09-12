Liverpool, 7 gollü maçı son dakikada penaltıyla kazandı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Liverpool, Leeds United karşısında 3 kez öne geçmesine karşın yakalandı ancak son dakika penaltısıyla 3 puanı aldı.

Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, Anfield Road'da Leeds United'ı konuk etti. Mücadele gol düellosuna sahne oldu.

İlk yarıda tam 4 gol vardı. Kırmızılar henüz 4. dakikada Salah'ın penaltı golüyle öne geçerken 12. dakikada Jack Harrison, sol kanattan taşıdığı topu filelere göndererek Leeds'e beraberliği getirdi.

20. dakikada Liverpool'un kullandığı korner vuruşunda Van Dijk, ceza sahasında iyi yükselerek skoru 2-1'e taşıyan golü attı. Ancak Van Dijk, 30. dakikada büyük bir hata yaparak kendisine gelen uzun topu Patrick Bamford'un önüne düşürdü ve skora yine denge geldi. 3 dakika sonra Liverpool'un kullandığı serbest vuruş sonrası topu önünde bulan Salah, fileleri sarsarak takımını 3-2 öne geçirdi.

İkinci yarıda gol sağanağı duruldu görüntüsü vardı ki Mateusz Klich 66. dakikada Leeds United'a bir kez daha beraberliği getirdi: 3-3.

Mücadelenin 87. dakikasında ise Liverpool penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah, geçen sezonun şampiyonuna galibiyeti getiren golü attı.

Önümüzdeki hafta Kırmızılar Chelsea deplasmanına çıkacak. Leeds United ie Fulham'ı konuk edecek.