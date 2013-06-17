Livaneli'den 'çapulcular' konseri

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde sanatçı en sevilen şarkıları ile Londra'daki sevenlerinin karşısına çıktı.



Livaneli iki saat süren konserinde unutulmaz şarkılarını seslendirdi.



Sanatçının birçok şarkısına dinleyiciler de eşlik edince Livaneli, "Biz de çapulcular korosu olduk" dedi.



'BURADAN DİREK TAKSİM'E GİDECEĞİM'



Şarkılarının birçoğunun Taksim Gezi Parkı'nda seslendirildiğini ve bir kısmının da direnişin sembolü olduğunu söyleyen Livaneli, "Burada onlarla beraberlik için söyleyeceğiz. Burdan İstanbul'a gittiğimde havaalanından direk Taksim'e gideceğim" dedi.



Sanatçının konseri zaman zaman "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları ile kesildi.



Bir seyirci de sahneye Türk bayrağı koydu.



Livaneli konserin sonunda, "Sevgili dostlar çok güzel, biz de burada Çapulcular korosu olduk değil mi? Siz de çapulculusuz doğrusu bravo" diyerek konserini noktaladı.



Seyircilerin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkan Livaneli, "Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz" şarkısını seslendirdikten sonra, "Eşkiyaların olmadığı bir Türkiye'de görüşmez üzere, hoşçakalın" diyerek sahneden ayrıldı.



Konseri Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve eşi Emel Çeviköz de izledi.