T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Livaneli'den 'çapulcular' konseri

Sanatçı Zülfü Livaneli, İngiltere'nin başkenti Londra'daki en büyük konser salonlarından 02 Indigo'da sahne aldı. Konserde Gezi direnişine selam gönderildi.

17 Haziran 2013 13:58

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde sanatçı en sevilen şarkıları ile Londra'daki sevenlerinin karşısına çıktı.

Livaneli iki saat süren konserinde unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Sanatçının birçok şarkısına dinleyiciler de eşlik edince Livaneli, "Biz de çapulcular korosu olduk" dedi.

'BURADAN DİREK TAKSİM'E GİDECEĞİM'

Şarkılarının birçoğunun Taksim Gezi Parkı'nda seslendirildiğini ve bir kısmının da direnişin sembolü olduğunu söyleyen Livaneli, "Burada onlarla beraberlik için söyleyeceğiz. Burdan İstanbul'a gittiğimde havaalanından direk Taksim'e gideceğim" dedi.

Sanatçının konseri zaman zaman "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları ile kesildi.

Bir seyirci de sahneye Türk bayrağı koydu.

Livaneli konserin sonunda, "Sevgili dostlar çok güzel, biz de burada Çapulcular korosu olduk değil mi? Siz de çapulculusuz doğrusu bravo" diyerek konserini noktaladı.

Seyircilerin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkan Livaneli, "Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz" şarkısını seslendirdikten sonra, "Eşkiyaların olmadığı bir Türkiye'de görüşmez üzere, hoşçakalın" diyerek sahneden ayrıldı.

Konseri Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve eşi Emel Çeviköz de izledi.

ETİKETLER

Zülfü Livanelikonserlondrataksimigezidirenişçapulcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24