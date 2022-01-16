Livaneli ile Papandreu birlikte söyledi: Ey özgürlük!

Çankaya Belediyesi'nin gerçekleştirdiği "Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri"nde orkestra şefi Rengim Gökmen'in yönetimindeki Çankaya Sinfonietta Orkestrası, Zülfü Livaneli ve Yorgo Papandreu birlikte Ey Özgürlük şarkısını söylediler.

Ödül töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi isimler de bir araya geldi. Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun Zülfü Livaneli'yle beraber 'Ey Özgürlük' şarkısını söylemesi ise ödül töreninin en renkli anlarından biri oldu.