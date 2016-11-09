Livaneli 50. Sanat Yılı'nda konuştu: Bu ülkenin geleceği aydınlıktır, umudu kesme yurdundan, ey özgürlük!

Türkiye'de müziğe damga vuran, kitapları dünya dillerine çevrilen, filmleri iz bırakan Zülfü Livaneli, 50. Sanat Yılı'nı, dev bir yıldızlar korosuyla kutladı. Sezen Aksu'dan Kenan Doğulu, Sıla ve Kardeş Türküler'e çok sayıda müzisyenin şarkılarını seslendirdiği konserden sonra sahneye çıkan Livaneli, eserlerinin adlarına da gönderme yaparak "Bu ülkenin geleceği aydınlıktır. Ey Özgürlük, Güneş Topla, Umudu Kesme Yurdundan" dedi.

"Livaneli 50. Sanat Yılı / Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" adı altında Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği ÇABA'nın organize ettiği program, dün akşam (8 Kasım 2016) Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapıldı.

Nebil Özgentürk'ün hazırlayıp seslendirdiği Livaneli belgeselinden sonra konser, Çocuk Kalbim Seni Söyler Korosu'nun sanatçının otobiyografisine de adını veren "Sevdalım Hayat'ı söylemesiyle başladı.

Orkestrayı Şef Turhan Yükseler'in yönettiği özel konserde Zülfü Livaneli şarkılarını yorumlamak üzere sahneye sırasıyla şu sanatçılar çıktı:

Çocuk Kalbim Seni Söyler Korosu, Yonca Lodi, Bekir Ünlüataer, Linet, Funda Arar, Kardeş Türküler, Yaşar, Feridun Düzağaç, Sıla, Yeni Türkü (Derya Köroğlu), Kubat, Göksel, Kenan Doğulu, Nejat Yavaşoğulları (konseri izledi, ancak sahneye çıkmadı), Sezen Aksu.

Sezen Aksu: Bütün acıları söylemişsin

Konserde sahne alan bütün sanatçılar, müziğine vurgu yaparak Livaneli'ye teşekkür etti. Yonca Lodi,"Bana Türkiye’nin müziğini öğreten adamın karşısında şarkı söylüyorum. Böyle bir ustanın önünde seve seve sonsuza kadar çırak olurum. Bu gecede olmak, bu projede olmak, yıllarca hayranlıkla dinlediğim şarkılardan bir tanesini söylemek, sizinle birlikte müziği paylaşmak, benim için çok büyük bir onurdur. Böyle güzel bir gecede, kutlamaya en çok ihtiyacımız olduğu zamanlarda bir sürü şey kutlayabiliriz, bir sürü şey konuşabiliriz. Ama müzik en güzeli” dedi.

Feridun Düzağaç, müzisyen olmasının temelindeki Zülfü Livaneli etkisine vurgu yaptı.

Göksel, "Beni aşk şarkılarıyla tanıyorsunuz ama, bugünlerde memleketi hissetmemek mümkün değil" sözleriyle de alkış aldı.

Konserde en son sahne alan sanatçı olan Sezen Aksu, sözleri Yağmur Atsız'a ait olan Livaneli şarkısı "Günlerimiz"i yorumladı. Aksu, şarkının sonunda, Livaneli'ye "Hem dostun olarak buradayım, hem ülkenin bir insanı olarak. Sana minnetimi, şükranlarımı sunuyorum.

Bu ülkenin bütün acılarını söylemişsin, bütün acılarını" derken büyük bir alkış aldı.

Livaneli: Cennette hissettim

Yaklaşık 1,5 saat süren konserin ardından sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Livaneli, konseri izlemeye gelenlerden aktris Demet Akbağ'ın gözyaşlarını görünce, "Demet'cim ağlama, sen hepimizi güldürensin. Demet Akbağ da ağlarsa biz bitmişiz demektir" dedi. Livaneli, şunları söyledi:

"Ne zamanlarda yazdık bu şarkıları. Müthiş sanatçılar, o kadar güzel söylediler ki; öldüm de cennete gittim diye düşündüm.

ÇABA'ya teşekkürler. Müthiş işler yapıyorlar. Ben son zamanlarda diyorum ki, 'Bana bir şey olursa ÇABA'ya haber cerin, ipten adam alırlar.'

400 kadar şarkı yaptım. Burada Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan'a teşekkür etmek isterim. Bana geli dedi ki, '50. sanat yılınız için çok sayıda sanatçıya 50 şarkınızı okutup kaydetmek istiyorum. 'Bülent'cim bu proje seni iflas ettirir, çok masraflı bir iş' dedim. 'Olsun, bu işe gönlümü koydum' dedi ve yaptı, sağ olsun. Böylece sanıyorum bu alanda Türkiye'nin en büyük projesi ortaya çıktı.

Ben şarkı yazmasaydım sahneye çıkmazdım, çünkü yorumcu değilim. Biz Veysel gibi, Neşet Ertaş gibi kendi şarkılarımızı söyleyen insanlarız.

Biz türkülerle, şarkılarla dayandık. Darbelere, sivillere, baskılara şarkılarla, türkülerle dayandık, direndik.

Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Bu ülkenin geleceği aydınlıktır. Ey özgürlük! Güneş topla, umudu kesme yurdundan."

Daha sonra Sezen Aksu'yla anılarını da paylaşan Livaneli, katıldığı bir televizyon programına verilen reklam arası sırasında telefonla arayan Aksu'nun, "Senin ağzını, burnunu yirim" dediğini aktararak, davetlileri güldürdü.

Medya ve sanat dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra iş dünyasından Aydın Doğan, Sema Doğan, Ala Sabancı, Mustafa Taviloğlu, Sedat Aloğlu'nun da konukları arasında bulunduğu geceyi kalabalık bir ÇABA gönüllüleri topluluğu da izledi.