Liv Tyler: Her şeyin suçlusu Kate Moss

T24- Ünlü oyuncu Liv Tyler, yeni baş gösteren alışveriş hastalığının sebebi olarak Kate Moss'u gösterdi.



Purple dergisine özel çekim yapan oyuncu, Proenza Schouler markasının son koleksiyonunu tanıtırken, yeni baş gösteren moda tutkusundan bahsetti.



Bu yıl üç yeni film projesinde yer alacak 33 yaşındaki Tyler “Eskiden ne giydiğime pek dikkat etmiyordum. Givenchy’nin parfümünün yüzü olduktan sonra, biraz daha özen göstermeye başladım giysilerime. Yine de alışveriş delisi değildim. Ama Kate Moss’la arkadaş olunca işler değişti: Onun kocaman gardırobuna tek kelimeyle ‘hasta’ oldum. Elbiselerini denemek tek hobim haline geldi. Stiline de çok özendiğim için kendimi alışverişe verdim. Şimdi evde elbise asacak yer bulamıyorum. Aldıklarımı giymeye fırsatım olmadan, yeni parçalar ekliyorum dolabıma. Herhalde yakında batarım. Neyse, en azından rüküş demiyorlar artık.”

Moda camiası da Liv Tyler’ın yeni tutkusundan memnun. Öyle ki Elle dergisinin İspanya edisyonu, şubat sayısını yıldıza ayırarak, onunla Paris’te bir çekim gerçekleştirdi.