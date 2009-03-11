Lityum-iyon piller saniyeler içinde şarj olacak

Amerikalı bilim adamları, lityum-iyon pillerinin daha küçük, daha hafif ve sadece saniyeler içinde dolmasını sağlayacak yeni bir üretim yöntemi geliştirdiler.



Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, ABD'nin prestijli üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) Byoungwoo Kang ve Gerbrand Ceder adlı iki araştırmacı tarafından geliştirilen yöntem, ani hızlanma için şok akımın gerekli olduğu hibrit araçlar, cep telefonları veya diğer elektrikli cihazlarda kullanılabilecek.



Yeni yöntem için cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi tüketici elektroniğinde kullanılan lityum-iyon pillerinin üretim safhasında sadece küçük değişiklikler yapmak yeterli oluyor.



Buluşla ilgili MIT'den yapılan açıklamada, şu anda kullanılan teknolojiyle önemli miktarda enerji depolayabilen ancak şarj süreci saatler süren lityum-demir-fosfat (LiFePO4) pillerinin, yeni yöntem sayesinde daha küçük, daha hafif ve daha uzun ömürlü olacağı belirtildi.



Bu metotla üretilen bataryalar ayrıca, hibrit araçlarda ani hızlanmaların gerektiği durumlar için daha uyumlu olacak. Bu sayede, elektrikli araçların büyük ölçekli gelişimini frenleyen belli başlı sorun da yine LiFePO4 bataryaları kullanılmaya devam edilerek aşılmış oluyor.



2 bilim adamının geliştirdiği yöntemde, lityumdan iyonları ve elektronları, bataryayı oluşturan minik boşluklara yönlendiren yeni bir teknoloji kullanılarak, negatif elektrotla (anot) pozitif elektrot arasındaki akım geçişi önemli ölçüde hızlandırılıyor.



Geliştirilen modelde, şu anda 6 ila 8 saatte şarj edilebilen büyük bir otomobil bataryası sadece 5 dakika, bir cep telefonu bataryasının da 10 saniyede şarj edildiği belirtildi.



Gelecek vaadeden bu teknolojinin üretim hakkını iki amerikan şirketinin satın aldığı bildirilirken, yeni teknolojiyle üretilen bataryaların 2 ila 3 yıl içinde piyasaya çıkabileceği kaydediliyor.

