Litvanya'ya zırhlı araç yok

Berlin, Rusya'nın tehdidi nedeniyle partnerlerinden askeri destek isteyen NATO ülkesi
Litvanya'nın zırhlı muharebe aracı talebini reddetti.
Konuyla ilgili Welt am Sonntag gazetesinde çıkan haber Almanya Savunma Bakanlığı
tarafından doğrulandı. Savunma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada "NATO üyesi
Litvanya'nın artan güvenlik ihtiyaçları bakımından silahlı kuvvetlerini modernleştirmesini
prensipte olumlu buluyoruz. Bu nedenle Litvanya'yı kendi imkanlarımız çerçevesinde
desteklemeyi deneyeceğiz" dedi. Sözcü, Alman ordusunun mevcut zırhlı araçlarının ya
da gelecek yıllarda tedarik edilecek araçların satılmasının öngörülmediğini belirtti.
Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, buna karşılık Litvanya'ya askeri eğitim
yardımında bulunulabileceğini söyledi.
Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Litvanya eskimiş M113 panzerlerini
yenilemek amacıyla Almanya'ya hükümetler arası bir ticaret teklifinde bulunmuş, Boxer
tipi zırhlı muharebe araçları satın almak istemişti. Silah ticareti anlaşmasına, üretici
Kraus-Maffei Wegmann firması değil Alman hükümeti taraf olacaktı.
Gazetenin haberine göre hükümetin bu kararı koalisyon partilerine üye çeşitli
siyasetçiler tarafından eleştirildi.
Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve ardından Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmalar,
benzer gelişmelerin Baltık ülkelerinde de yaşanabileceği endişesini gündeme getirmişti.