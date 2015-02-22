Litvanya'ya zırhlı araç yok

Berlin, Rusya'nın tehdidi nedeniyle partnerlerinden askeri destek isteyen NATO ülkesi

Litvanya'nın zırhlı muharebe aracı talebini reddetti.

Konuyla ilgili Welt am Sonntag gazetesinde çıkan haber Almanya Savunma Bakanlığı

tarafından doğrulandı. Savunma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada "NATO üyesi

Litvanya'nın artan güvenlik ihtiyaçları bakımından silahlı kuvvetlerini modernleştirmesini

prensipte olumlu buluyoruz. Bu nedenle Litvanya'yı kendi imkanlarımız çerçevesinde

desteklemeyi deneyeceğiz" dedi. Sözcü, Alman ordusunun mevcut zırhlı araçlarının ya

da gelecek yıllarda tedarik edilecek araçların satılmasının öngörülmediğini belirtti.

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, buna karşılık Litvanya'ya askeri eğitim

yardımında bulunulabileceğini söyledi.

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Litvanya eskimiş M113 panzerlerini

yenilemek amacıyla Almanya'ya hükümetler arası bir ticaret teklifinde bulunmuş, Boxer

tipi zırhlı muharebe araçları satın almak istemişti. Silah ticareti anlaşmasına, üretici

Kraus-Maffei Wegmann firması değil Alman hükümeti taraf olacaktı.

Gazetenin haberine göre hükümetin bu kararı koalisyon partilerine üye çeşitli

siyasetçiler tarafından eleştirildi.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve ardından Ukrayna'nın doğusunda başlayan çatışmalar,

benzer gelişmelerin Baltık ülkelerinde de yaşanabileceği endişesini gündeme getirmişti.

