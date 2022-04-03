Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna’da öldürüldü

Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna’nın Rus saldırıları altındaki liman kenti Mariupol’de öldürüldü.

Rus film yönetmeni Vitaly Mansky, Litvanyalı yönetmenin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Arkadaşımız Artdocfest katılımcımız, Litvanyalı belgesel yazarı Mantas Kvedaravicius, bugün Mariupol'da, elinde kamerayla, bu saçma savaşta öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Litvanyalı belgesel yönetmeni ve yapımcısı Giedre Zickyte ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "RIP'in sevgili yetenekli Mantas'ı. Litvanya sinema topluluğu ve tüm dünya için korkunç bir kayıp. Kalplerimiz kırıldı" dedi.

Kvedaravicius, diğer çalışmalarının yanı sıra, 2016 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez gösterilen çatışma bölgesi belgeseli "Mariupolis" ile tanınıyordu. (İHA)