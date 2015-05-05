Litvanya'da Rus ajanı yakalandı

Litvanya Devlet Güvenlik Servisi (VSD), Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) memuru olan 1977 doğumlu Rusya Federasyonu vatandaşının, casusluk iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. VSD, 29 Nisan'da tutuklanan R.F'nin, Litvanya'nın devlet daireleri ve istihbarat kurumlarına erişim sağlamak amacıyla operasyon düzenlediğini iddia etti.

Gözaltına alınan Rus vatandaşının FSB personeli olduğunu söyleyen Litvanya Parlamentosu Milli Güvenlik ve Savunma Komitesi üyesi Arvydas Anusauskas, "Tutuklanan kişinin diplomatik statüsü yoktur. Litvanya'daki Rus özel servis üyelerinin bazıları farklı isimler altında çalışıyor. Bu kişiler kendilerini iş adamı, bilim adamı veya sürücü olarak tanıtabiliyor" dedi.

VSD'den yapılan açıklamada, Rus istihbarat servisinin amacının, Litvanya'nın devlet sırlarına ulaşarak, ülkenin üst düzeyde karar verme sürecini manipüle etmek ve etkilemek olduğu belirtildi.

Casusluk iddiasıyla yakalanan Rus vatandaşı, Vilnius Bölge Mahkemesi'nin savcılığın talebini kabul etmesi sonucunda 3 aylığına gözaltına alındı.