Litvanya'da referandumdan 'nükleere hayır' çıktı

Litvanya'da düzenlenen referandumda, halkın yaklaşık üçte ikisi ülkede yeni bir nükleer enerji santralinin inşa edilmesi önerisini reddetti.

Merkez Seçim Komisyonu, katılımcıların yaklaşık yüzde 64'ünün yeni bir nükleer enerji santraline karşı olduğunu, yüzde 34'ünün ise buna destek verdiğini açıkladı.

Referandum sonuçlarından çıkan "hayır"ın, Estonya, Letonya ve Japon Hitachi şirketinin de ortak olduğu nükleer enerji santralleri projesini sekteye uğratacağı tahmin ediliyor.

Litvanya'daki merkez sağ parti, ülkenin Rusya'ya olan enerji bağımlılığından kurtulması için nükleer enerji santrali inşasının gerekli olduğunu savunuyor.

Uzmanlar ise projenin çok pahalı olduğunu ve Japonya'daki Fukuşima felaketinin Japon nükleer teknolojisi konusunda soru işareti yarattığını vurguluyor.

