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Dünya
Deutsche Welle

Litvanya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Litvanya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadığından 25 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura kaldı.

12 Mayıs 2014 15:51

2009'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Dalia Grybauskaite, seçimin favorisi olarak görülüyordu. Grybauskaite, ilk turda rakiplerine büyük fark atarak oyların yüzde 46'sını topladı.

Sosyal Demokrat aday Zigmantas Balcytis'e verilen destek ise yüzde 14'te kaldı. Grybauskaite, sonucu "seçmenin duyduğu güvenin kanıtı" sözleriyle değerlendirdi.

Siyasi gözlemcilere göre Dalia Grybauskaite Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı izlediği sertlik yanlısı tavrıyla puan topladı.

Grybauskaite, ülkesinin enerji alanında Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Litvanya lideri seçim kampanyasında silahlanma ve savunmaya ayrılan bütçenin arttırılacağı vaadiyle de dikkat toplamıştı.

58 yaşındaki Dalia Grybauskaite, ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı olmadan önce AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi olarak görev yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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