-LİTVANYA YARI FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesinde Litvanya, Arjantin'i 104-85 yenerek yarı finale yükseldi ve ABD'nin rakibi oldu. Delfino'nun basketiyle 2. dakikada 6-3 öne geçen Arjantin, rakibinin sert savunması karşısında çaresiz kaldı. Alan savunması karşısında üçlüklerle skor bulmayı bilen Litvanya, üstünlüğü eline aldı ve periyodun sonuna kadar bunu sürdürdü. 6. dakikada Jasaitis'in üçlüğüyle 15-10'luk üstünlük yakalayan Litvanya, son dakika içinde farkı 10 sayıya çıkararak ilk periyodu 28-18 önde geçti. İkinci periyotta Litvanya, 12. dakikada 12 sayılık fark (32-20) yakaladı. 18. dakikada farkı 18 sayıya (46-28) çıkaran Litvanya ilk yarıyı da 20 sayı farkla 50-30 üstün tamamladı. Maçın ikinci yarısına Pocius'un basketleriyle başlayan Litvanya, 25. dakika içinde farkı 30 sayıya (66-36) çıkardı. Arjantin, 28. dakika içinde farkı 21 sayıya (72-51) indirdi. Ancak hücumda ve savunmada müthiş organize olan Litvanya, rakibinin umutlanmasına bile izin vermeyerek farkı tekrar açtı ve 3. periyot 85-53 bu takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyotta Arjantin'in tam saha baskısı oyuna ortak olmak için yetmedi. Kontrolü bırakmayan Litvanya, Kleiza ile basketler bularak farkı korudu ve karşılaşmayı 19 sayı farkla 104-85 kazanarak yarı finale yükseldi. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko) xxx, Guerrino Cerebuch (İtalya) xxx, Scott Jason Butler (Avustralya) xxx Litvanya: Kalnietis xxx 12, Pocius xxx 16, Jasaitis xxx 19, Javtokas x, Kleiza xxx 17, Jankunas xx 12, Seibutis x, Maciulis xx 12, Delininkaitis xxx 16 Arjantin: Prigioni xx 7, Jasen xx 11, Delfino xxx 25, Scola xx 13, Oberto x 4, Quinteros x 6, Leonardo Gutierrez xx 7, Cequeira xx 6, Mata x 2, Juan Gutierrez x 4 1. Periyot: 28-18 Devre: 50-30 3. Periyot: 85-53