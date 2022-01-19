Litvanya Savunma Bakanı: Rusya'nın Belarus'a asker taşıması bizim için doğrudan tehdit

T24 Dış Haberler

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya’nın “askeri tatbikat” için Belarus’a asker taşımasının Litvanya için “doğrudan tehdit” oluşturduğunu söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Moskova ve Minsk’in “askeri tatbikat” olarak duyurduğu adım çerçevesinde Rusya, kuzey komşusu Belarus’a asker taşımaya başladı.

NATO üyesi Litvanya’nın Savunma Bakanı Anusauskas bu durumla ilgili “Rusya askeri güçlerini Belarus’a girmesinin sadece güvenlik durumunu istikrarsızlaştıran bir faktör olarak değil aynı zamanda Litvanya’ya doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz” dedi.

TIKLAYIN - Rusya, "askeri tatbikat" için Ukrayna'nın kuzeyindeki Belarus'a asker taşımaya başladı

Üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, dün yaptığı açıklamada Rusya ordusunun attığı adımların, Ukrayna’ya saldırı ihtimalini güçlendirdiğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, bugün Rusya’yla gerilimi görüşmek için Ukrayna’ya gitti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.