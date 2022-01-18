Rusya, "askeri tatbikat" için Ukrayna'nın kuzeyindeki Belarus'a asker taşımaya başladı

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Rusya, "askeri tatbikatlar" gerekçesiyle Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'a asker taşımaya başladı. Hamlenin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını savunan Batı başkentlerinde endişeye sebep olacağı konuşuluyor.

Rusya ve Belarus ordusu arasında birlikte gerçekleştirilecek olan "Birleşik Çözüm" isimli tatbikatlar, Rusya'nın Ukrayna sınırında asker yığınağını sürdürdüğü sırada gerçekleşecek.

Sosyal medyadan paylaşılan videolarda trenle Belarus'a ağır toplar ve diğer askeri araçlar getirildiği görüldü. Belarus Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksandır Volfoviç, şubat ayında yapılacak tatbikatlar için Rus askerlerinin şimdiden ülkeye gelmeye başladığını belirtti.

The Guardian'ın aktardığına göre bazı askeri analistler, geniş bir işgal girişimi durumunda Ukrayna'nın savunması gereken alanı artırmak için Rusya'nın Belarus üzerinden de ülkeye saldırabileceğini savunuyordu.

Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Batı yaptırımları karşısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile giderek yakınlaştı ve 2014'te üstlendiği "Ukrayna konusunda tarafsızlık" politikasını terk etti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.