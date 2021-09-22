Litvanya, sansür özelliğini duyurarak vatandaşlarından Çin yapımı telefonlarını atmalarını istedi

Litvanya Savunma Bakanlığı, ülkede Çin üretimi cep telefonu kullananların bu telefonları atması ve alınmamasını önerdi. Bakanlık, Çin’de üretilen cep telefonları içinde sansür kapasitesi olabileceğini belirtti.

The Guardian’da yer alan habere göre, Litvanya’nın siber güvenlik kurumu, Çin’de üretilen ve Avrupa’ya satılan Xiaomi telefonlarda “Tibet’e özgürlük”, “Çok yaşa bağımsız Tayvan”, “Demokrasi hareketi” gibi ifadeleri tespit edip sansürleyen bir özellik olduğunu tespit etti.

Siber güvenlik raporunda, Xiaomi Mi 10T 5G telefonlarındaki sansür özelliğinin Avrupa Birliği bölgesinde kapatıldığı ancak her an açılabileceği belirtildi.

Xiaomi, Reuters’ın yorum talebini reddetti.

Çin ve Litvanya arasında ilişkiler son aylarda geriliyor. Tayvan’ın Litvanya’daki misyonunu “Tayvan Temsilcilik Ofisi” olarak adlandırması Çin’in tepkisin demişti. Pekin, Tayvan toprakları üzerinde hak iddia ediyor. İki ülke, 70 yılı aşkın süredir ayrı yönetiliyor.