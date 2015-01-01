Litvanya Euro'ya geçti



3 milyon nüfuslu Litvanya, bağımsızlığını 1990'da kazandıktan sonra 2004'te AB ve NATO'ya girmişti.

Euro'ya geçiş nedeniyle başkent Vilnius'ta bir tören düzenlendi. Başbakan Algirdas Butkevicius, gece yarısı itibariyle ilk Euro banknotlarını bir bankamatikten çekti. Butkevicius, "Euro, ekonomik ve siyasi güvenliğimizin garantisi olacaktır" dedi. Euro'ya geçiş, havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, Euro Bölgesi üyeliğini, on yıllarca Rusya'ya olan bağımlılığın ardından Batı ile ekonomik ve siyasi bağların güçlendirilmesi sürecinde yeni bir dönüm noktası olarak tanımladı.

'Euro Bölgesi istikrar ve cazibesini koruyor'

Litvanya Maliye Bakanı Rimantas Sadzius, "Euro'ya geçiş Litvanya açısından tarihi önemdedir. Böylece gelişme sürecimizde yeni bir aşamaya ulaşmış olduk" dedi. Avrupa Komisyonu'nda Euro'dan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, eski Litvanya Başbakano Valdis Dombrovskis Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Litvanya'nın Euro'ya geçişi tüm Euro Bölgesi açısından önemli bir andır. Euro Bölgesi yeni üyeler için istikrar ve cazibesini korumaktadır" dedi.

AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu Litvanyalı üyesi Vytenis Andriukaitis, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin de kendilerini örnek alarak Euro Bölgesi'ne girmesini umduğunu söyledi.

Euro kullananların sayısı 337 milyona ulaştı

2009'daki kriz sırasında ekonomisi yüzde 15 oranında küçülen Litvanya, sıkı bir tasarruf politikasıyla zorlukları aşmayı başarmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici de açıklamalarında Litvanya'yı başarısından dolayı övdü.

Litvanya'nın Euro Bölgesi'ne katılımıyla ortak para birimi Euro'yu kullanan AB vatandaşlarının sayısı 337 milyona ulaştı.

Litvanya, Ukrayna krizinden ötürü Rusya'nın olası bir müdahalesinden kaygı duyan eski Sovyet cumhuriyetleri arasında yer alıyor. Vilnius, Euro bölgesi üyeliğinin ekonomik avantajların yanı sıra siyasi güvenliği de pekiştirmesini umuyor.