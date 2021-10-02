Alkolü bıraktı, çivi ve vida yemeye başladı

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Litvanya'da doktorlar, alkolü bıraktıktan sonra metal nesneler yutmaya başlayan bir kişinin midesinden bir kilogramdan fazla çivi ve vida çıkardı.

Hasta mahremiyeti nedeniyle kimliği açıklanmayan adam, Baltık ülkesinin liman kenti Klaipeda'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Cerrah Sarunas Dailidenas, "Üç saatlik röntgen kontrollü operasyon sırasında, hastanın midesindeki tüm yabancı cisimler çıkarıldı" dedi.

Klaipeda Hastanesi baş cerrahı Algirdas Slepavicius yerel basına "Daha önce hiç böyle bir şey görmedik" ifadelerini kullandı.

Doktor, hastanın alkolü bıraktıktan sonra geçen ay metal nesneler yutmaya başladığını aktardı.

Ameliyatın ardından hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi.