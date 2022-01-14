Litvanya'da 1991 Olayları'nda yakınlarını kaybedenler, 31 yıl sonra Gorbaçov'dan davacı oldu

T24 Dış Haberler

Moskova'nın 1991 yılında Litvanya'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılması girişimine verdiği şiddetli karşılıkta hayatını kaybeden altı sivilin yakınları, SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'dan davacı oldu.

Grup, Sovyet askerlerinin Vilnius'taki devlet binalarına el koymaya çalıştığı 1991 Ocak Olayları'ndan 31 yıl sonra suç duyurusunda bulundu. Olaylarda 14 sivil hayatını kaybetmiş ve 700'den fazla insan yaralanmıştı.

2019 yılında Litvanya'da bir mahkeme, Sovyet Dönemi yetkililerini savaş suçları işlemekten suçlu bulurken, olayların yaşandığı dönemde Kremlin'de olan Gorbaçov'u soruşturmayı reddetmişti. Sovyet liderin soruşturulmaması, birçok kişinin tepkisini çekmişti.

Açılan kamu davasında Gorbaçov'un Sovyet ordusunu kontrol ettiği, ancak 50 yıl süren SSCB işgalinden sonra Litvanyalılara karşı işlenen "uluslararası suçu" durdurmayı başaramadığı belirtildi.

Olaylarda babasını kaybeden Robertas Povilaitis, "Ordunun yaptıklarının Gorbaçov'un koordinasyonu olmadan mümkün olmayacağı çok açık" dedi.

Moskova, 1991'in Eylül ayında Litvanya'yı bağımsız bir devlet olarak tanıdı.