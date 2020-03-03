Litresi 150 lira olan eşek sütüne yoğun talep var

Adana'da bir besici tarafından üretilen eşek sütü, litre fiyatı 150 TL olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.



Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, eşek sütünün anne sütüne en yakın süt olması nedeniyle tercih edildiğini belirterek, alerjiye neden olma ihtimalinin de çok az olduğunu kaydetti.



Eşek sütünün akciğer hastalıklarına ve kansere iyi geldiği yönünde araştırmalar olduğuna değinen Köse, eşekler az süt verdiği için bu sütün değerli olduğunu belirtti.

"Hastalığında yüzde 50 gerileme var"

Kanser hastası akrabası için çiftlikten süt alan Ayşe Avcı akrabasının 3 aydır eşek sütü tükettiğini belirterek, "Ameliyat oldu ama doktorlar yapacağımız hiçbir şey yok dediler. Gününü saydı doktorlar. Ankara'da ameliyat oldu.



O günden bugüne çok şükür daha iyi. Yüzde 50 gerileme var. Adana'da tedavi görüyor şimdi. Hem doktor hem de daha çok biz günde bir bardak bu sütü veriyoruz. Her gün, günlük. Haftada bir de buraya geliyoruz" dedi. (DHA)