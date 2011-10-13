Literatürk başlıyor



T24 - Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Literatürk Edebiyat Festivali, romancı Murat Uyurkulak’ın katılacağı okuma programıyla başlıyor. Festival, yetişen yeni göçmen kuşakları hedefliyor.

Almanya’da düzenlenen ilk ve en büyük Türkçe edebiyat festivali olan Literatürk, 14 ekimde romancı Murat Uyurkulak’ın konuk olarak katılacağı okuma programı ile başlıyor. Essen kentinde farklı mekânlarda gerçekleştirilecek çok sayıda etkinliğin yer aldığı zengin program, Türkiye Araştırmalar Merkezi (TAM) Vakfı’nda yapılan basın toplantısıyla tanıtıldı.

Almanya’da Türk edebiyatının daha yakından tanınması ve yeni yetişen göçmen kuşaklara kaliteli kültürel programlar sunmak hedefiyle 2005 yılında ilki gerçekleştirilen Literatürk Edebiyat Festivali, aradan geçen kısa sürede Almanya’da Türk kültürünün tanınmasına yönelik programlar arasında saygın bir yer edindi.







Altı yılda 83 etkinlik, 10 bin katılımcı





Almanya’nın en yoğun nüfuslu bölgesi Ruhr Havzası’nda yer alan Essen kentinde, bu yıl yedinci kez edebiyat sevenlerle buluşacak olan festival, ünlü yazarların yer aldığı okuma programlarının yanı sıra müzik, sinema ve kabareyi de kapsayan zengin bir program sunuyor.



Literatürk festivaliyle farklı kökenlerden insanların diyalogunu sağlamayı ve bu şekilde uyum sürecinin daha sağlıklı bir zemine oturmasını hedeflediklerini belirten festival organizatörlerinden Fatma Uzun, “Uyum sürecinin sorunlar ve zorunluluklar etrafında değil, farklılığın sunduğu zenginlikler etrafında sağlıklı biçimde işleyebilmesi için tarafların zihinsel, kültürel ortaklaşma alanları yaratmaları gerekiyor. Literatürk Festivali’ni tasarlarken bu işlevi gerçekleştirebilecek bir platform oluşturmak üzere yola çıktık. Altı yılda gerçekleştirdiğimiz 83 etkinliğimizde 10 binin üzerinde sanatseveri ağırlama imkanı bulduk’’ dedi.







Ünlü yazarlar okurlarıyla buluşuyor



Festival etkinliklerinin yer seçiminde Alman ve Türk sanatseverlerin biraraya geldikleri alternatif mekânları tercih ettiklerini belirten Semra Uzun-Önder ise “Aralarında Can Dündar, Murat Uyurkulak, Monica Carbe ve Sabine Adatepe gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda yazar ve çevirmeni altı farklı mekânda gerçekleştireceğimiz 16 etkinlikte okurlarıyla buluşturacağız’’ diye konuştu.



Zeche Carl’da pazar günü gerçekleştirilecek ve tüm günü kapsayan kültürel etkinlikler, göçün 50. yılı anısına yapılacak “Geçmişten günümüze şarkılar türküler” başlıklı müzik dinletisi ile başlayacak.



Birinci kuşak göçmenlere ithafen düzenlenen dinleti, İstanbul’dan yayın yapan Açık Radyo’dan canlı olarak yayınlanacak. Aşık Veysel üzerine çekilen Anadolu Blues belgeselinin gösteriminin ardından, filmin yönetmenleri Jochen Menzel ve Gülseren Suzan ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Fethiye Çetin’in Anneanne kitabından yapacağı okumaların ardından ise “Edebiyatın Son Yüzyılından Kesitler’’ başlıklı programda, Thomas Mann’dan Feridun Zaimoğlu’na kadar pek çok yazar ve şairden parçalar okunacak.



17 ekim pazartesi akşamı Lichtburg Sineması’nda gerçekleştirilecek etkinlikler gecenin geç saatlerine dek devam edecek. Saat 19:00’da Klare, Bektaş ve Ak üçlüsünün vereceği Oriental Jazz konserini, Zafer Şenocak ve Nuran Çalış ile gerçekleştirilecek edebiyat söyleşisi takip edecek.



Söyleşinin ardından dünyaca ünlü viyola virtüozü Tabea Zimmermann, keman virtüozü Eren Kuştan ile birlikte Hindemith, Mozart ve Babür Tongur’un eserlerini çalacaklar. Kommando Elektrolyrik grubu ünlü edebî eserleri elektronik müzik eşliğinde seslendirecek.



Gecenin finalinde ise ünlü kabareci Hagen Rether sahne alacak. Toplum, medya, tüketim, küreselleşme konularını oyunlarında ele alan Rether, festivalden elde edeceği geliri Essen Kadınlar Evi’ne bağışlayacak.









