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Ekonomi

Litecoin / Lee : Kripto para birimlerinin çoğu başarısız olacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sekizinci birimi Litecoin kurucusu Charlie Lee, piyasadaki kripto para birimlerinin çoğunluğunun başarısız olacağını ve yalnızca birkaçının “gerçek para” olarak

25 Aralık 2018 19:33

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sekizinci birimi Litecoin kurucusu Charlie Lee, piyasadaki kripto para birimlerinin çoğunluğunun başarısız olacağını ve yalnızca birkaçının “gerçek para” olarak değerlendirileceğini söyledi.
Bloomberg’e konuşan Lee, çoğu yatırımcının piyasada dolandırıcılık amacıyla kullanılan ve yönetilemeyen kripto para birimlerinin kullanışsız olduğunu fark edeceği ve yatırım yaptıkları kripto para birimlerini satarak söz konusu birimlerinin değer kaybedeceği öngörüsünde bulundu.
Geçen aylarda Lee, Litecoin yatırımlarını satmasının ardından piyasa hakkında içerden bilgi sahibi olma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve Litecoin piyasa değeri hızla düşmüştü. Söz konusu düşüşle ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen Lee, yatırımını elden çıkarma sebebinin, şirketle olan bağlantısının bir soru işareti oluşturmama amacı taşıdığını belirtti. Lee, uzun dönemde Litecoin’in fon işlemlerinde güvenilir bir ödeme sistemi olarak benimsenmesi için yapılan çalışmalara odaklandığını söyledi.
 

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