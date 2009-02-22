Listesinde Diyarbakır yok!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Mart yerel seçimi çerçevesinde 40 ilde 40 miting yapmayı planlıyor. Bahçeli’nin miting programında Diyarbakır bulunmuyor.



MHP’nin 40 yılını kutlayan Bahçeli, kurmaylarına 40 ilde miting programı hazırlanması talimatını verdi. Adana veya Osmaniye’den başlaması beklenen mitinglerin çoğu kış koşulları nedeniyle bölge toplantısı niteliğinde, kapalı salonlarda yapılacak. Ancak Bahçeli’nin miting takvimi bile henüz kesinleşmedi.



Milliyet gazetesinin haberine göre Bahçeli’nin mitinglerinde batıdaki illere ağırlık vermesi beklenirken, Güneydoğu illerinde miting düzenlenmesi beklenmiyor. MHP’li üst düzey bir yetkili, Diyarbakır’da miting planlanmadığını kaydetti. Bahçeli, milletvekillerinden özellikle büyükşehirlerdeki çalışmalara ağırlık verilmesini isterken, MHP’nin İstanbul’da zayıf kalmaması talimatını verdi.

