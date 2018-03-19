Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın, " Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” sözlerine ilişkin olarak, "Bir belediye İller Bankası'ndan kredi almadan kolay kolay büyük bir yatırım yapamaz. İller Bankası, borcu olan belediyelerin listesini açıkladı. Listenin ilk beşinde AKP'li belediyeler yer aldı. Muhalefet, aradığı krediye bir türlü ulaşamadı!" dedi.

Muratoğlu'nun "İstanbul oy yoksa hizmet yok belediyesi" başlığıyla yayımlanan (19 Mart 2018) yazısı şöyle:

"Sanki babasının parasını harcıyor hazret… Öyle de pişkin… İstanbul'un seçilmemiş, yukarıdan atanmış yeni Belediye Başkanı çıktı, sırıtarak; “Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro… Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” dedi…

Sahi belediye başkanlarının maaşını kim ödüyor? Vergilerle ben ödüyorum, sen ödüyorsun… Her Türk vatandaşı ödüyor. Peki, kime, neye göre öncelik veriyorsun? Kimin parasıyla, kimi kayırıyorsun? Reza Zarrab gibi “birilerinin parasını peşin vermek lazım” mı diyorsun? Vatandaşın verdiği vergiyi oy karşılığı peşkeş mi çekiyorsun?

Anlayışın çirkinliğine bakar mısınız? Londra, Tokyo, Berlin, Paris, Madrid belediye başkanlarının böyle bir açıklama yaptığını düşünebiliyor musun? Beş dakika tutmazlar orada… Yer yerinden oynar… Oysa dünyanın birçok ülkesinden daha kalabalık İstanbul'da Belediye Başkanı yapınca gayet normal…

Cebinden veriyorsa, çiftliğinde harcıyorsa, kendi parasıysa, isterse şöminede yaksın, bana ne? Lakin vergisini veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, kendi siyasi çıkarlarına göre ayrıştırmak kimin haddine? İbret vesikası gibi belediye… Şimdi ben çıkıp; “Mevlüt'çüğüm ben vergi vermek istemiyorum, sizin partinize muhalifim” deyip sırıtabiliyor muyum? Vergiyi toplarken, ceza yazarken, turnikelerden geçerken cayır cayır tahsil ediyorsun da, iş hizmete gelince mi arka plana atıyorsun?

Ne diyorlardı balkonlarda? Herkesin partisiyiz… Belediyede ilçe ayrımı yapan, İktidarda şehir ayrımı yapmaz mı? Bu durum muhalefet belediyelerin alt ve üst yapı yatırımlarını yaparken zorlandığının, şehir projelerinin üretmediğinin de ikrarı…

Bir belediye İller Bankası'ndan kredi almadan kolay kolay büyük bir yatırım yapamaz. İller Bankası, borcu olan belediyelerin listesini açıkladı. Listenin ilk beşinde AKP'li belediyeler yer aldı. Muhalefet, aradığı krediye bir türlü ulaşamadı!

Bu saatten sonra muhalefet belediyelerini nasıl eleştireceksin? Her şeye rağmen bu yoklukta yine iyi işler yapıyorlar diyeceksin. Kaynak vermiyorsan bile hakkını vereceksin