Liste krizinde adı geçen İyi Partili Çıray: Bu suikast Akşener'in bilgisi dahilinde gerçekleşti, çünkü kendisini uyardım ama müdahale etmedi!

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve parti içinde krize neden olan 'oy verilmeyecekler listesi'nde ismi geçen Aytun Çıray, bilerek itibar suikasti yapıldığını ve bunun Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi. Çıray, "Çünkü oy verme işlemi başlamadan önce kendisini uyardım. 'Bir operasyon yapılıyor, durdurun lütfen' dedim. Ama müdahale etmedi!" dedi. Söz konusu liste krizinin “parti içi demokrasi” gerekçesiyle perdelenmeye çalışıldığını ifade eden Çıray, "Sayın Erdoğan'ın çoklu senaryolarına uygun olarak tam zamanında yapıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e çağrısının ardından Akşener'in işaret ettiği iyileştirilmiş parlamenter sistem şartını hatırlatan Çıray, "Sayın Meral Akşener bir masada buluşabilmek için, sözde iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi meşruiyet aracı olarak kullanacaklar. Bugüne kadar bunun zeminleri hazırlandı" diye konuştu.

Bu doğrultuda kendisinin tasfiye edilmeye çalışıldığını ileri süren Çıray, "Benim tasfiyemi mecburi kılan yeni anayasanın seçimlerden sonra yapılması, anayasanın ikiden fazla Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğine dair 101. maddesini gündeme getirmem ve erken seçime muhalefetin oyları ile değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararı ile gidilmesi gerektiğini önermemdir" görüşünü paylaştı.

"MHP, HDP ile bir araya gelemeyeceğine göre; anayasa değişikliklerini referanduma götürmek için de İYİ Parti gereklidir. Böyle bir sözde reform, Türkiye için tam bir talihsizlik olur" diyen Çıray, "Çünkü mutlak güçler ayrılığının olduğu güçlü bir gerçek parlamenter sistemin önünü kapatır. Oysa ülkenin, özellikle gençler açısından gecikecek tek bir günü dahi yok" ifadelerini kullandı.

Çıray son olarak Akşener'e şöyle seslendi:

"Bu vebale sakın ortak olmayın. İYİ Parti hepimizin eseri. Kuvvetler ayrılığını sağlayacak rejimin inşasını kapalı kapılar arkasında Cumhur İttifakı ile değil, seçimlerden sonra milletimizle beraber yapalım."

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