İyi Parti'de kriz yaratan listede adı geçen Aytun Çıray: Herhalde parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve parti içinde krize neden olan 'oy verilmeyecekler listesi'nde ismi geçen Aytun Çıray, "Bu operasyonları yapanların İyi Parti'nin güven kaybedeceğini bilmemeleri mümkün değil. O halde parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım, olmalıyız. Bu bir alan temizliğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Çıray, Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in parti kurulmadan önce kendisine, "Sen kurucu olma. Başın belâya girebilir. Parti tutmazsa da siyasi hayatın biter. Tutarsa 4 ay sonraki kurultayda katılırsın" dediğini anlatan Çıray, bazı istişarelerde bulunduktan sonra, “Kurucu olmazsam, sonradan gelirsem çirkin bir transfer algısı olur. Bu hem bana, hem size, hem Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar verir” yanıtını verdiğini anlattı.

"Kurultayda, "Kara liste' aracılığı ile bir alan temizliği yapılmıştır" diyen Çıray özetle şunları kaydetti:

"Bu operasyonları yapanların İYİ Parti'nin güven kaybedeceğini bilmemeleri mümkün değil. O halde parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım, olmalıyız. Bu bir alan temizliğidir."

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