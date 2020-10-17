İyi Parti'de kriz yaratan listede adı geçen Aytun Çıray: Herhalde parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda ortaya çıkan ve parti içinde krize neden olan 'oy verilmeyecekler listesi'nde ismi geçen Aytun Çıray, "Bu operasyonları yapanların İyi Parti'nin güven kaybedeceğini bilmemeleri mümkün değil. O halde parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım, olmalıyız. Bu bir alan temizliğidir" değerlendirmesinde bulundu.
Çıray, Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in parti kurulmadan önce kendisine, "Sen kurucu olma. Başın belâya girebilir. Parti tutmazsa da siyasi hayatın biter. Tutarsa 4 ay sonraki kurultayda katılırsın" dediğini anlatan Çıray, bazı istişarelerde bulunduktan sonra, “Kurucu olmazsam, sonradan gelirsem çirkin bir transfer algısı olur. Bu hem bana, hem size, hem Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar verir” yanıtını verdiğini anlattı.
"Kurultayda, "Kara liste' aracılığı ile bir alan temizliği yapılmıştır" diyen Çıray özetle şunları kaydetti:
"Bu operasyonları yapanların İYİ Parti'nin güven kaybedeceğini bilmemeleri mümkün değil. O halde parti dışındaki güçlere kadar uzanan bir rahatsızlık vermiş olmalıyım, olmalıyız. Bu bir alan temizliğidir."
Yazının tamamını okumak için tıklayın.
|
2. Olağan Kurultay’da Genel İdare Kurulu üyeliği (GİK) seçimi için Akşener, 100 kişilik anahtar liste belirledi. Bu sırada delegelere “oy verilmeyecekler” listesi dağıtıldı. Listede İyi Parti milletvekilleri İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin, genel başkan yardımcısı Yavuz Temizer ve partili Berna Biçer yer aldı. Söz konusu liste parti içinde kriz yarattı. İsmi listede olan kişiler de dahil bir grup İyi Partili parti içinde muhalif grup oluşturdu. İyi Parti içindeki liste krizi sürüyor.
TIKLAYIN - Kulis: İyi Parti'de 11 ismin yer alığı ‘oy verilmeyecekler’ listesi hazırlandı, Akşener, "Haberim yok" dedi
TIKLAYIN - İyi Parti'de ‘Seçilmeyecekler listesi’ni yapan isim ortaya çıktı
TIKLAYIN - İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan'dan partiyi karıştıran 'seçilmeyecekler listesi' açıklaması
TIKLAYIN - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Temizer: 'Oy verilmeyecekler' listesi Koray Aydın'ın hatası, bedelini mutlaka ödemeli